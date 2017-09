Koos Hagen was docent Frans in Amsterdam, schrijft verhalen en vooral gedichten, was stadsdichter van Amstelveen (2010-2013) en werkt graag samen met muzikanten en andere dichters. De bron van zijn werk is gelegen in onophoudelijke verbazing over het minuscule, het grootse en het oneindig gevarieerde menselijk gedrag. Hij is niet vies van engagement, wel van cynisme.

Dode zielen



Hooggeleerde bracht het nieuws

dat via voorpagina’s en weekendbijlagen

ten slotte belandde in talkshows

geen houden aan binnen drie maanden

had op gezag van de wetenschap

de randstadelite de ziel afgeschaft



ik wist niet wat mij te doen stond

waar kon ik de mijne verbergen

ik zou ermee voor gek lopen

bij een officiële gelegenheid

binnenkort ook onder vrienden

waar kon ik me dan nog vertonen



gelach in de tuin bij de barbecue

geen vuiltje aan de lucht tot buurman

begint over de almacht van het brein

hilariteit ontstaat om simpele geesten

valse sentimenten voorbije tijden



lang nadat iedereen is weggegaan

vind ik bij smeulend vuur mijzelf terug

en zie omhoog hoe zwijgend en meedogenloos

de sterren aan de hemel staan

Poëtica



Mijn lief is een vormvast gedicht

maar hoogst divers, met groot gemak

slijpt zij een puntdicht, danst zij een ballade

of hijst zich in een strak sonnet



ooit neigde zij naar het rondeel

maar nu mijdt zij herhaling en refrein

en het gehobbel van enjambementen

dan liever een bijtend kwatrijn



haar tekst is op de man af, nooit

bezondigt zij zich aan quasi filosofietjes

of beeldtaal die leegte verhult



geen zouteloze woordenbrij, trefzeker

richten haar klanken, vorm en ritme zich

op eindrijm dat mijn liefste wens vervult

Lounge



Een golf vals blond valt binnen

wankelt op iets te hoge hakken

naar de bar om droge witte wijn

klikklak



Strakke pakjes dikke lippen

met een iets te schelle stem

commentaar op haar of hem

hakketak



Wat zie jij er fan tas tisch uit

vandaag, vertel hoe doe je dat

weet je dan niet mijn nieuwe liefde

drie maanden al en zo bijzonder



Ze lachen, strelen, stoten aan

met blossen op de wangen

spelen zij nog even vroeger

meisjes van zestig