Martin Beversluis (Vlaardingen, 1972) is slamdichter. Hij was tot 27 augustus jongstleden ook Stadsdichter van Tilburg. In het najaar van 2017 verschijnt een selectie uit stadsgedichten van hem bij uitgeverij Blikvorm.

Zwerver



Vanochtend stond ik op

als grote grijze zwerver

ik lag buiten het was niet

eens koud ik begreep de stad

en de mensen om mij heen al

heel lang niet meer mijn

eenzaamheid stonk naar

ongewassen kleding ik

werd gemeden op straat

ik zat onderuitgezakt

tegen de gevel van een

Jumbo en probeerde wat

te slapen tot de politie

me kwam manen weg te gaan



en zelfs op het Pater

Poelspleintje was ik

bij de kringloopwinkel

niet welkom het park

was tussen tien en acht

verboden gebied vannacht

sliep ik in als grote grijze

zwerver ik lag buiten bij een

parkeerplaats het was niet

eens koud het was niet eens

erg er gapen kloven in vele

hoofden ik kan net zolang

in en uitademen tot de stad

mij is vergeten en zo zou ik

kunnen overleven.

Tijd Dat hij daar niet van hield

hij stribbelde tegen dus je

paste steeds grover geweld

toe eerst alleen in woorden

hij werd kleiner en kleiner

tot hij een ding was



je pakt het op zet het op

tafel je wilt zelf zien hoe

dat ding er uitziet het is

afgeleefde levenloosheid

die je oog raakt het licht

doffer en minder blauw



ineens gaat het ding tikken

als een tijdbom wil geen

ding meer zijn wil met ons

in ons elke grote verandering

begint als monster begint nu

het tikkende ding blaast een

nieuwe tijd leven in en

een oude tijd op.