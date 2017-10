Een stem die grijpt en niet loslaat

Antjie Krog

Vertaler: Robert Dorsman, Jan van der Haar en Alfred Schaffer

Waar ik jou word

Uitgever:

2017

ISBN 9789057598722

€ 15,00

In welke volgorde kan men de Zuid- Afrikaanse gedichten in deze bundel van Antjie Krog en de vertalingen daarvan in het Nederlands door Robert Dorsman, Jan van der Haar en Alfred Schaffer, het beste lezen? Na enig experimenteren kwam ik er achter: eerst elk gedicht in de oorspronkelijke taal, bij voorkeur hardop, om de bekoring van het kruidige Afrikaans te proeven, daarna de vertaling om het vers beter te begrijpen en daarna nogmaals het origineel om begrip en taalsensatie te laten samengaan. (Bijkomend voordeel: aan het eind van de bundel gekomen kan men in de waan verkeren een aardig woordje Afrikaans te spreken).

Wilt u dit proberen, hier het origineel en de vertaling van de laatste strofe uit de cyclus ‘land van genade en verdriet’, die de hevige maar moeizame liefde van de dichteres voor haar land tot onderwerp heeft.

(…)

(maar as die oue nie skuldig is nie

nie skuld bely nie

kan die nuwe natuurlik ook nie skuldig wees nie

en nooit voor stok gekry word

as hy die oue herhaal nie

alles begin dus van voor af aan

die slag anders ingekleur)

—

(maar als het oude niet schuldig is

geen schuld belijdt

kan het nieuwe natuurlijk ook niet schuldig zijn

en nooit worden berispt

als het nieuwe het oude herhaalt

begint alles dus van voor af aan

maar dit keer anders ingekleurd)

Antjie Krog werd in 1952 geboren in Kroonstad in het noordwesten van Zuid-Afrika, groeide op in een gezin van schrijvers op een boerderij, is moeder van vier kinderen (dit laatste is van belang; het moederschap behoort tot haar meest indringende onderwerpen) en is momenteel buitengewoon hoogleraar in Kaapstad.

Van 1996 tot 1998 was zij hoofd van het team dat verslag deed van de zittingen van de Waarheids- en Verzoeningscommissie.

Naast haar werk aan de universiteit is zij journaliste, dichteres en schrijfster van proza en toneelstukken.

Zij trad in Nederland onder meer op bij Poetry International, de Nacht van de Poëzie en in De Nieuwe Liefde te Amsterdam.

Deze bundel bestaat uit een selectie van vijfentwintig gedichten, die zodra je er aan begint niet meer loslaten.

Hoe komt dat, wat maakt haar poëzie zo meeslepend?

Ik denk de compleetheid, het openen van alle registers van gevoel en rede.

De mening dat het bij poëzie alleen om een spel met de taal gaat en niet om het daarin uiten van emoties, vitaliteit, betrokkenheid en nog zo wat, kortom het totaal van menselijke hoedanigheden, wordt hier ondubbelzinnig gelogenstraft.

Bij Antjie Krog gaan deze laatstgenoemde kwaliteiten dan ook nog eens gepaard met een felheid en ‘onkuisheid’, die bevrijdend en overweldigend werken. Geen poespas, geen tierelantijnen, wel een cascade aan woorden die er alle toe doen.

Ter illustratie:

sonnet van die warm gloede

iets kram jou rugmerg ê rens vas jy voel

hoe sprei ’n pasgestigte angs

vanuit jou bors, jou are loop met vuur

jou vleis ontvlam jou hart kook vuurvas voort

(…)

soos ’n krijger staan jy op en gooi jou wapens

vlammend weg – jy gryp die dood. Jy druk

sy fokken neus in jou klipperige kaal geplukte poes

—

sonnet van de opvliegers

iets kramt zich ergens in je ruggenmerg vast je voelt

een pas ontstane angst opwellen

in je borst. Je aderen zinderen van vuur

je vlees ontvlamt je hart kookt vuurvast door

(…)

als een krijger sta je op en smijt je wapens

vlammend weg – je grijpt de dood. Je drukt

die rotgok van ‘m in je korrelige kaalgeplukte kut

Er is geen onderwerp dat deze dichteres schuwt; van het baren van kinderen, het gezinsleven, ouderdom, de verscheurende apartheid en de gehechtheid aan haar geboorteland tot aan het landschap, de geologie, menselijke lotsverbondenheid, wonderen en politiek.

Zelden werd ik zo getroffen door op vergelijking berustende beeldspraak:

Uit ‘hoe en waarmee overleef je dit’: ‘(…) mijn stem klinkt als een mengermalermixerhakker / mijn neus lekt als een ijskast / mijn ogen bibberen als eieren in kookwater / (…), en uit ‘klaaglied’: ‘(…) in het gouddonker van Rwanda /- (het schitterzwart hart van iedereen) / hakt een kapmes de tanden dwars door zijn gezicht / klooft een kapmes haar vagina tot ravijn / schilt een kapmes het hoofd van het kleintje als een ui / (…).’

Een bijzonder gedicht is de cyclus ‘om te verjij-en’, dat Krog schreef ter gelegenheid van Gedichtendag 2009 onder de titel ‘Waar ik jou word’. Hierin wordt de blik nu eens niet naar buiten gericht maar naar binnen. Een introspectieve odyssee, waarbij de ik stap voor stap via onder andere de sterren, de gravitatie en de liefde nader komt tot de slotsom dat zij uit meerdere jij-en bestaat en uiteindelijk tot een wij. Dit laatste is medebepalend geweest ten aanzien van haar relativerende houding tegenover haar landgenoten die voor de apartheid waren.

Enkele fragmenten uit dit gedicht:

(…)

maar ik die jou had kunnen zijn

maar nog niet weet dat ik dat ben, schuifel

hardnekkig maar je blijft schiften tot toebedeelde

veelzaamheid

(…)

het punt

waarop het ik zo talrijk is

dat het niet meer uitmaakt om te zeggen

dat het ik zichzelf niet meer is

maar herkenbare

veelvouden

(…)

maar waar ik jou ben

jullie ben geworden

begin ik buiten mezelf

met lichte kwikzilver-zingende polsslagen

iets voorbij iedere mensheid te kaatsen

(…)

Op het voorplat staat dat deze vijfentwintig gedichten door iedereen gelezen zouden moeten worden. Ik ben het daar hartgrondig mee eens.