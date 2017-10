Heidi Koren (1975) schrijft naast poëzie ook korte en lange verhalen. Haar debuutbundel Gedachten over een mogelijk einde verscheen in 2015 bij Uitgeverij Voetnoot (Antwerpen). Een nieuwe bundel is in de maak, evenals een debuutroman. Heidi zoekt daarvoor een nieuwe uitgever. Naast schrijven, praat ze vooral graag over schrijven. Dit doet ze in de vorm van boekverkoper en schrijfdocent. ‘s Avonds leest ze een boek.

In het missen zit is en ik ben nog steeds onderweg In het missen zit is en ik ben nog steeds onderweg

Beweeg voortdurend van jou af en buig weer terug

Buig af en beweeg weer terug

Alleen intern houd ik Koers zetten de woorden als opstijgend luchtverkeer en

ik sla handen voor mijn oren en prop oordoppen zo

diep mogelijk in mijn gehoorgangen en hoor door alle

geruis heen slechts het kloppen van mijn Hard gaan we van nul naar honderd op de snelweg

Ik groei zo snel dat ik rekening houd met het feit dat

mijn botten eerdaags uit mijn vel zullen steken en ik houd

doekjes bij de hand voor het bloeden Op het oor van mijn kopje landt een woord met vier vleugels

Voorzichtige lijnen geven aan dat alles breekbaar is Ik probeer te lezen, probeer het leven te lezen en raak woordblind de weg kwijt in

recensies en besprekingen van mensen die zijn vergeten hoe oud wij zijn In het missen zit is en ik ben nog steeds onderweg.