Daan Janssens (1994) is een jonge schrijver en performer met een hart voor het ongewone en is sinds januari 2017 de eerste stadsdichter van Hoogstraten. Zijn literatuuropleiding heeft hem opgezadeld met een schrijfmicrobe en sindsdien tracht hij zijn versies van de werkelijkheid via zijn pen en op het podium met de wereld te delen.

achromie alles herleidt tot vormeloos wit



in het zand

de schaduw van gesloten ogen en de vraag wat nu net diepgang is



er nestelt iets onbehaaglijks tussen ons

een in het nauw gedreven nervositeit die verdwijnt

weer opdoemt



de nuances laten we

langzaam los

verbannen hen naar waar

of wanneer dan ook



onderhuids vervagen we tot vormeloos

film italien als kruimels raapt ze haar tranen bij elkaar

verder spreekt de kamer onvoorzichtig voor zich



door de antieke gordijnen zijn zelfs geen silhouetten zichtbaar

ze besluit dan maar de nachtvlinders zelf een stem te geven

acherontia atropos beweert ze



gehuld in negatieve frequentie

hopeloos aangetrokken tot hun noodlot



de Goldberg variaties – Zimmerman (Glenn Gould deed het beter) ze knipt vergane foto’s tot een collage in sepia

haar messen breken landschappen open

de zon gaat er onvermijdelijk in onder



ik loop de kamer uit en besluit dat een enkel laken volstaat vannacht



haar been wrijft langzaam langs het mijne

het voelt onafwendbaar – tijd heeft enkel een eindbestemming



lasciate ogne speranza, voi ch’intrate

ik sta op en drink een glas water