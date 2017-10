draagt bij haar geen morele waarden, maar de zwaartekracht van de aarde en de zuivere snelheid van het licht. Zij is het wegen zelf als het ware: zij trekt recht maar zij spreekt het niet.

Ik zou dit graag preciezer willen. In het eerste heeft hij gelijk. Maar de natuur kent wel degelijk een rechtvaardig in de zin van dat zij streeft naar balans. De weegschaal van Vrouwe Justitia

Ik hoorde een wijs man eens zeggen (het was de dichter Leo Vroman) dat het geen zin heeft je om je lot te beklagen omdat de natuur geen rechtvaardigheid kent.

Mijn hart is een raam in een donkere kamer gevuld met het blinkend bewegen van een zee

Hier zijn de winters die ik terug wil haleneen volle pagina gevuld met sneeuween lange dunne regel in inkt geschrevende horizon, een enkele verre vogelstippelt de punten op de i’s er in

Daar laat ik mijn hoofd met berenvel stofferen

ik ga er wonen in die knusse hut

en kijk hoe tussen de stammen van de schrale bomen

een rest van licht zich over het poolijs buigt

de nacht invalt – een die elk uitzicht in zich opzuigt

O dan verschaft de met het duister

samenvloeiende inkt een zee van licht!