Voorbij de laatste boerderij, voorbijhet akkermaalshout waar de hazen spelenlangs de bosrand worden wij geloktdoor klokgeluiden uit het dorre blad.Hier horen wij, rondom ons sluiten bomende gelederen. Warme dieren hebbenin de grond gewroet op zoek naar brood.Het ruikt naar zoete hars, hier wonen wij,hier vinden ze ons nooit. En tochluisteren we alsmaar naar geluidvan buiten, zien wij – als we blijven kijkenzien we straks de hazen weer.

Robin Kramer (1990)

De kunst van het blijven

Blijven zal ik, tot je er helemaal gek van wordt,



aan de grond genadig, mijn voeten zerken,

mensen zullen over de paadjes langs mij heen lopen, gras

zal over mij heen groeien en weerbarstige bloemen



groen van erosie laat ik de erotiek van de autobaan achter mij,

en het blokje om, en het even een sigaretje –



want ook het gaan, zo leerde je mij, zit in jonge hoeken.



Dus voeren zul je me moeten, de puntjes eraf, mijn nagels,

mijn baard –



ik heb gezegd oud te worden, aan plaktogen en

voorstraten, mijn

handen over waxinelichtjes voor doorschijnende

bollingen van beloftes,

en oud zal ik worden, tot je er grijs van wordt.



ik zal een nest van het velours maken, mijn keel schrapen,

praten met vrienden, films zien, patat eten, maar

hier zal ik blijven, buiten heeft geen macht meer over mij



– ik zie de streekbussen, verlengde lichtbakken in het donker,

en sta zwaaiend bij het gordijn.