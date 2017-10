MADELIEFJE

Ik ben een gedachte, ik ben

geen gedachte, ik ben die gedachte, ik ben niet die gedachte.

Die drie palmen aan de overkant doen niets dan instemmend knikken.

Was ik maar gebleven,

dan had je me kunnen vragen of ik die gedachte ben, of niet.

Ik ben werkelijk. En als daarop had gevolgd:

Werkelijkheid van wie? had ik in je arm gebeten.