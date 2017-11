Christina Guirlande (1938) is dichter, vertaler en jeugdauteur. Ze schreef reeds een 60-tal boeken. Had honderden publicaties in tijdschriften en bloemlezingen. Talrijke van haar gedichten werden getoonzet. Ze schrijft ook in opdracht voor toondichters. Haar poëzie en jeugdboeken werden dikwijls bekroond. Ze vertaalt poëzie uit en naar het Frans. Geeft lezingen in scholen en voor volwassenen.

Sinds begin 2016 is ze stadsdichteres van Dendermonde. Laureate 14de Prudens Van Duyseprijs. Recentste publicatie: ‘Sporen in een holle weg’, een dichtbundel met eigen illustraties.

Diagnose

Voor Th. 1. Uit luttele dingen had zij

haar wereld gebouwd rechtlijnig als de afstand

tussen woord en daad een sterke vrouw volgens

het Boek der Spreuken: ‘de dag van morgen ziet ze

lachend tegemoet’ tot op de dag dat lach

tot grijns verstarde, elk schip

verging, de olie droogde in de kruiken en de zon bezweek,

hoe één woord plots

haar hele wereld kraakte. 2. Neem alles weg wat van haar was

zodat er plaats is

voor wat van haar blijft, verbrand het bed van zoveel

radeloze uren, verwijder bloemen en hun schuldgevoel, doof

kaarslicht smekend om geduld, draai de tijd niet terug, veeg

zomers uit en hun gemeen bedrog roep haar opnieuw voor de geest

als een mens.