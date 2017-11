Richtingaanwijzers wijzen nooit de weg. Het is een landschap met bewegende velden, schijnrivieren, duizend onweerszonnen, de haast als de afnemende maan. Je raakt verblind door een lichaam. Brandweerlieden dragen je een brandend huis in en engelen beademen je, hun mond op je navel.

Geert Viaene (1963)

ALLEEN IN EEN MASSA MENSEN, ALLEMAAL SAMEN ALLEEN

het is winter, het is bitter koud, wij stoken al het brandbare op en zelf

verstenen wij, wij glippen van het eiland af en niet eens zo geleidelijk

wij zweven op glazen luchtbellen, de onrust binnenin is ons vreemd

wij proberen het ontmoeten te vermijden en wij werken het verslijten

in de hand, wij wijken af van het tedere treffen, het in het echt dichtbij

zijn of bij te staan wanneer het nodig is, om op te warmen wrijven wij

honing op onze huid en olie, het loopt allesbehalve gesmeerd, in feite

loopt het uit de hand, wij staan er helemaal alleen voor, het is ijskoud