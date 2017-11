Twee jaar geleden is Rens van Hoogdalem (1995) begonnen met het voordragen en performen van zijn poëzie. Zo is hij te vinden op meerdere Poetry-Slams, open podia en was hij onderdeel van Poetry Circle 030. Daarnaast is deze jonge dichter vooral veel te vinden in de collegebanken. Zo rondt hij op dit moment aan de Sorbonne in Parijs zijn laatste jaar van de bachelor Wijsbegeerte af.

Rendez-vous Hij komt zijn moeder tegen

In een ijzeren tafel. Onwennig

Staan ze tegenover elkaar.

Hij grinnikt omdat ze

Zo glimmen. Zij weet niet wat te zeggen.

Hij weet niet wat te voelen. Maar ondersteboven is haar

Hoofd geheven en is zijn

Rug recht. Zij denkt aan

Armen die als dekens

Nachtmerries bedekken. Hij denkt aan

Grappen die als pillen

Pijn laten verdwijnen. Er hangt dikke stilte tussen hen in.

Hetzelfde bloed ruisend naar een

Ander hart. Aanraken

Voelen

Vingertoppen

Kijken

Eigenlijk alleen maar kijken. Samen ontwijken ze elkaars

Blik. Kijken liever naar beneden om

In een ijzeren tafel te zien Dat haar hoofd geheven is

En zijn rug

Recht.