Niemand lijkt vandaag jarig te zijn, het knopje

aan&uit van de wasmachine is stuk

en

de rode kaart met een witte paraplu erop die je

me vorig jaar stuurde is door de regen nat

en

ik zit aan de koffie en besef dat ik nog moet

wachten op de postbode met goed nieuws

en

al heb ik je spoor op de mooiste stoel in mijn

kamer niet afgestoft, kom je niet terug

en

wat is het eenzaam om alleen met

je herinneringen te moeten leven.



te zetten. Je hoeft niet in kamers van zo-nu-en-dan-verliefd

wakker te worden. Je hoeft niet na iedere omhelzing om te kijken

de gordijnen gade te slaan of aan wrevel te zuigen. Je hoeft niet het verleden in te pakken en op de schoorsteente zetten. Je hoeft niet in kamers van zo-nu-en-dan-verliefdwakker te worden. Je hoeft niet na iedere omhelzing om te kijkende gordijnen gade te slaan of aan wrevel te zuigen. Je mag wel je haar kammen, je mooiste pak uit de kast

halen en je veters strikken. Ongeacht het weer mag je

op een terrasje zitten, naar de zwevende voeten kijken

of alleen aan het water denken. Je hoeft niet je portemonnee mee te nemen. Je hoeft

niet voor een bestelling over de schaduwen heen te

struikelen. Je hoeft niet uit beleefdheid om iedere grap

te lachen. Je hoeft niet naar mijn favoriete vogel te vragen. Je mag wel naast me zitten, van mijn koffie drinken en

in mijn ogen kijken. Je mag mijn geboortedag weten, mij

naar Wind, Zee of Kiezel noemen en weer vergeten. Je

mag ook alleen een koekje met mij delen. Je hoeft niet de kleur van mijn ogen te onthouden. Je hoeft

niet meer van mij te houden. Je mag wel later deze dag

herinneren. Je mag denken dat ik er was, dat ik er ben

en dat ik voorbij gisteren naar een fluwelen tijd ga.

Sprong Blauw strekt zich tot het eind

Een val, de lucht vult mijn

longen, knijpt mijn gezicht,

neemt mijn haren mee We staan in een rij en zijn nog

niet aan de beurt. Wie weet wordt

het wachten nog beloond.

Voelt de meeuw zich hetzelfde?

De zee is zeker een veren bed. Hoog hoger nog hoger

Zelfs de bal verlangt naar zijn val

Hij springt van de ene hand naar

de andere, smeekt voor genade en

zucht. Zich tot een val dwingend,

laat hij het evenwicht varen. Hij

valt, wat een opluchting! Een paar

handen rapen hem weer op. Het

genot herhaalt zich. Niet bij de eerste sprong, niet bij

de tweede, we behoren de laatste toe.

Hoog hoger nog hoger

De hond blaft kwispelend, zou hij

ook naar het vliegen verlangen?

Heeft hij een verlanglijst? Hier mag iedereen de lucht in,

de jongste is vijf jaar geweest,

de oudste negentig, de Laatste

is optioneel. Je valt als een steen,

je zweeft als een veer en je

landt als een lindeblad.

Daarna rest mij een brede lach.

De eerste twee gedichten komen uit de nog te verschijnen bundel 26 woorden voor schoonheid. Het derde gedicht staat in De momenten wachten ons voorbij (2012).