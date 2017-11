Meliza de Vries (1982)

Hoe we ons opladen

Tussen kwijtraken en blijven wachten

verlengen we kabels voor een beter bereik,

om je te laten struikelen als je binnenkomt.

We vormen een comité met plakkerige handen

van zuurstokken en limonade, te sterk gemengd:

er zitten gaten in onze harten

als de kleine wijzer op de tien staat, volgen we hem

tot we naar lege batterijen verlangen,

in plus- en mintekens zijn veranderd.