Mariet Lems is specialist literatuureducatie, dichter en tekstschrijver. Auteur van Weten waar de woorden zijn, een methodiek creatief schrijven voor leerkrachten PO. De gedichtenbundels Zwervelingen (2011) en Zie mij (2017) zijn gebaseerd op schilderijen van Cora Vries. Onlangs verscheen Wat we achterlieten/What we left behind: 20 gedichten van dichtersgroep Divers bij twintig Ierse foto’s van Mariet. Onderstaande gedichten komen uit Zie mij.

Verboden terrein Dit is het schuurtje van mijn man

ik sta er buiten, luister, hoor geschuifel,

doffe dreunen, een zacht tikken,

zwaar gebrom, gemompel of een vloek



soms fluit hij een liedje dat van vroeger is

maar vaker is het heel lang stil



dan roep ik bangig of hij koffie wil



laatst vroeg ik of er schuurtjes zijn

voor vrouwen

zwaaiend met de hamer zei hij:

alles daar

is al

van jou



de schuurdeur dreunde

in het slot



ik dacht

mijn god

en schaafde

bloed

bloedrode bietjes