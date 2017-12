In doe-het-zelven enigszins bedreven zou hij graag in zijn dure nieuwe flat kamers en keuken delen, bank en bed, voor altijd liefst en niet voor even.

Hij is geen jager of begeerde prooi, niet stoer genoeg of bijzonder mooi, geen prijsdier, gespierde godenzoon, geen gilnicht ook, maar heel gewoon.

Alphonse W Wijnants (1949)

Ik noem je moeder

Wat een geluk dat ze vergeet

dat ze vergeet. Ik stuur de rolstoel.

Puur is haar verbaasde blik

op de kleurige stukjes hemel in de plas

op het pad omheen het rusthuis.

Is dat niet mooi? Haar ogen

zijn hemelsblauw, net als die van mij.

Ze heeft de blik van verwondering,

niet meer gekoppeld aan een brein.

Alle wereld die ze in zich ziet,

is van haar tijdlijn bevrijd,

in splinters en fragmenten.

Opgevuld met een veelvoud van uitgewoonde ruimten.

Dan staat ze, verwonderd,

iets terug te vinden.

Ik wil naar binnen, zegt ze,

maar wie ben jij eigenlijk?

Moeder, zeg ik! Denk je dat?

polst ze argwanend.

Ach, moeder, je hoeft niet meer te weten

van jij en ik. Nu wordt het iets groters

dan we zelf ooit kunnen zijn.