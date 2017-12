vijfentachtig

Hij zou zijn benen, zijn armen moeten gebruiken, het meisje aan haar sjaal achter hem aan trekken. Maar hij staat slechts, alsof de branding hem vergeten is. Alsof het water om hem heen een stapel brandende autobanden is en hij niet gered wil worden. Nu trekt het meisje hem mee, dwingt ze hem zijn voeten door het onzichtbare, maar rulle zand onder het water te duwen. Kom, zegt ze. En hij gaat mee.

Ze is een strakke, voor zichzelf uitgestoken naakte vinger,en weet dat niets haar zal overwoekeren,omdat niemand genegenheid kent,zoals zij.

Niet de wind, het land, het water,

dat zich rustig en bedaard en kalm houdt.

Veertig verzakte ruggen slepen een boot,

vierkant als de man in een gekoeld glas.

Verderop steekt een man zijn stok in omwoelde,

want versleept, vermalen en door handen gedragen aarde.

In het avonduur zitten ze bijeen.

Hun zwijgen is een barst in de lucht,

die alles omlaag gooit.

Alleen zij

met haar groeiende blik op het oneindige land.