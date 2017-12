Apocalypsfee met landkaart Het ligt hier ergens noordelijk van

maar ik moet even nadenken

waar de werkelijke zon opkomt

om uit te vinden waar dat is

en daarna vraag ik nog even ecosia

wat in het algemeen in de mogelijkheden

van opkomende en/of ontploffende/

dovende/ ondergaande zon ligt (flits!) Toch beeld ik me bij het zien van een oude jurk

nieuwe foto’s in, draagt het woord ‘tinte’

in zich al het gedicht, met kindergezicht

kleur ik de bekende achtergronden

door de seizoenen heen Altijd eindigend als de afgevallen apocalypsfee

die in het opnieuw passende ijsvogelblauw

op het dak haar jongen staat te voeren

alles wetend over de voorbijgaande zon Ja, zo heel instinctief onnozel

tegen beter weten in te doen

op de bakfiets met een vuurtje

en edelkastanjewangen naar die bunker.

Volle wolfsmelk 1.

Wat streek eerder neer in dit ongerept gebied

de wolf of ons gezin

allereerst klonk het Noorweegse witte wief

dat ons sinds maanden in de auto toezingt

over rennen met de wolven De zesjarige dochter kent de woorden

ze wijst daar zwemmen we

in meren van spiegelneuronen

draaien buiken wit en vol

als maanvis naar boven ’s nachts vallen de wolven over ons heen

als een sterrenregen

jagend door de golven

van ons veranderlijk gemoed (Ze janken tussendoor de moeder staan die sporen

van zwanger en eierstokcyste-operatie goed

alleen met littekens van levensbeten

klopt haar plaatje.) 2.

Zolang ik lippen draag als het enige sieraad

dat ik niet steeds kwijt raak

kan ik een naam tot leven wekken Wolfsmelk, voedt mij met de vraag

wat kwam eerst,

de gedachte die boomvormig

in de hersenen ontstaat

het woord dat valt als een web van boven

of de ondermaanse plant Soms voel ik me een dier van vacht

en open mijn uitnodigende warmte.

Mijn kind zit los (het krijsalarm kapot) Geëmancipeerde godin in de vorm van mijn kind

glipt in hadesmantel door mijn vingers

het glazen huis van de buren binnen

vraagt met grote ogen om een bord

schuift uit de rijstpan de garnalen opzij Embryo’s uit de zee eet ze niet

ik betreed het glazen nieuwbouwhuis

en zie daar dat ze in die afkeer

toch nog op mij lijkt Ik heb in ons huis ook een hele wereld toebereid

wil haar met de ingredienten verleiden

maar ze is overal welkom

en een dorp is nodig

voor het opvoeden van een kind , ze klimt

mijn hoofd uit, die vette eik aan moedergedachten en ik druip af, terug naar de tak waar

mijn tere muis, toen zij drie manen jong

alleen in slaap viel aan mijn borst of in een doek over haar heen

als ooit mijn huid. Toen mocht ik, zo beval haar gekrijs,

de kamer waar ze los lag niet uit.