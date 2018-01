er is net genoeg licht voor twee mensen het is koud, buiten plooit een wintervacht

ik leer je breuken maken hoe twee cijfers samen een deel van een geheel zijn we schrijven in condens op de ruiten je knikt aandachtig en je lijkt te begrijpen hoe alle getallen samengaan

Het ijs ligt in hoefvormen voor het huis het kraakt als we erop lopen, flinterdunne spiegels in het grasland, zo ver als we kunnen kijken

De adem zingt als een mechanisch vogeltje

Met een beetje geluk heb je honderdtwintig minuten tijd

om een gedicht te schrijven

als je peuter slaapt

je roept snel beelden op van steden, exotische dieren of fruit

dat te lang gelegen heeft, maar wat je hoort

is het ritme van zijn adem die zingt

als een goudversierd mechanisch vogeltje

zo’n vogeltje dat Russische tsaren gehad moeten hebben

de adem zoemt door het speakertje

je denkt aan hoe de beentjes als zachte was gevouwen liggen

armpjes in een statische juichkreet boven het hoofd

de billen parmantig in de lucht

het geluid van de adem doet ook denken aan regen, de regen

die je nog kent van toen je door Azië reisde

de regen die in transparante panelen uit de lucht komt zeilen

letters verschijnen op het scherm als vissersboten

in een baai in de ochtend, nadat de fuiken zijn leeggehaald

de smalle zonen met hun vaders op het dek staan klaar

met touwen om aan te meren

op het strand wachten moeders met manden, de tijd is een deur

die open staat en waar je door naar buiten stapt, de regen in

de loden ochtend aan een verre kust en je telt de sproeten

op je arm, letters

op een leeg vel die alleen te zien zijn in het juiste licht