Babette Groos (1998) is van oktober 2017 tot oktober 2019 Jonge Dichter des Vaderlands en won eerder Doe Maar Dicht Maar. Ze stond op het Wintertuinfestival in Nijmegen, hoopt volgend jaar haar (erg verlate) HAVO diploma te halen en heeft twee ratten.

(IK WORD NOG STEEDS MISSELIJK ALS IK ERAAN DENK)

ik word wakker en hij ligt naast me

het is niet alsof ik het wilde, maar

dat is blijkbaar moeilijk te geloven

mijn tante zegt dat hij niet onaantrekkelijk is, maar dat

verandert

wanneer je zijn handen op je lichaam hebt gehad

(ik word nog steeds misselijk als ik eraan denk)

mijn moeder leert me om boosheid in verdriet om te zetten, maar

ik kan dit alleen maar omzetten in gal achterin mijn mond

en ik kan nog steeds voelen hoe hij me aanraakt

ik voel het nog steeds overal

gloria wilt me niet alleen met hem laten

maar dat ben ik al

elke keer dat ik mijn ogen sluit

en mijn handen stoppen niet met trillen

hij woont zesentachtig-punt-drie kilometer verderop en toch is hij altijd

ergens in mijn bed

ergens in mijn hoofd

het gaat goed zolang ik er niet over nadenk

(maar, ik denk er altijd over na, snap je?)

kijk, ik heb geprobeerd het weg te wassen

maar ik krijg hem gewoon niet onder mijn huid vandaan