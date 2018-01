alleen jij liet me zien hoe ik zou kunnen veranderen en je verfrommelde het plastic bekertje met een lichte beweging van je hand je greep me bij mijn strot figuurlijk – je bent geen onmens immers

mijn poppen werden nimmer vlinders en ik zag vogels nooit vissen worden of andersom – zoals in de tekeningen van Escher immers

er was geen goede fee die me kleedde voor het bal geen slechte die mijn collega’s veranderde in varkens dat werden ze meestal vanzelf bij de vrijdagmiddagborrel immers

er was een tijd dat ik nog in sprookjes geloofde elke kikker kuste ik met gesloten ogen mijn afschuw overwinnend – je moet er iets voor doen immers

Wim Vandeleene (1972)

gesprek met een kat

ze rekt het drama, miauwt aan de drempel

alsof ze een deurbel ingedrukt houdt tot ik open doe.

ik lok haar naar mijn vingers maar ze geeuwt,

wuift me weg met haar staart.

zegt: ‘pak me niet op,

ik schurk me later wel tegen je aan.’

dan woont ze weer stemloos in haar pels.

mijn oor, een radar die wacht op een radiogolf.

de ether draagt haar stilte. liever speelt ze piano,

free jazz als ze over de toetsen loopt.

ze rolt zich op in de wasmand als op een altaar

waar ze een siësta houdt. ze spint, alsof ze stil brult.

ze zegt: ‘hier is Egypte en jij moet me eren.’