Marjan De Ridder aka Marianders is heilig verliefd op woorden. Daarnaast combineert ze deze met beelden, het resultaat daarvan kan je bekijken op haar website. Haar teksten zijn nomaden en reizen van poëzie, slam, spoken word tot rap. In de zomer van 2017 ging ze aan boord van de poëziebus, sindsdien is ze naar eigen zeggen niet meer uitgestapt.

Drieluik over achterlaten

Ongepast Uitgewuifde zaken nemen geen keer,

zeggen ze

met hun mond vol boterhammen en soep

er hoeft geen tandarts voor regelgeving

en de zwartgejaste inktvlek op jouw oogbol is anders dan die op de mijne

ik zie nooit verder, jij altijd scherp

moet ik daarom cowboyschoenen aan

en jij van die zachtgemetste gympen

ik ben oorverdovend luid

jij onuitstaanbaar stil

en ik weet wat je wil, wat je wil,

duiven dansen door dwaalsommen heen

en ik schreeuw

ik ben niet alleen, ik ben niet alleen

toch zijn alle hoekjes uitgeveegd en hoeft niets

hier een servetje, en toch

vijf keer heeft een sluipschutter mijn slaap gemist

en dan dronk ik koffie om wakker te blijven

lenigheid is dan wenselijk, naast kracht

die van zwaarte

de oer, de gewichtige stilte

naast ons op hoge poten

zoals giraffen over een muurtje kijken in de zoo

wij, wij zouden kerselaars zaaien

maar slikten de pitten in

ongepast/niet compatibel je hebt exact 5 minuten de tijd

om door dit bloedarmoedige sleutelgat heen te kruipen

Alice “ik zie je in” wonderlandsgewijs

ik net als zij in tranen,

een petticoatvormige waterval

zoveel en zo weinig tijd

zoveel en zo weinig tijd heb je

om de betrekkelijke pijnlijkheid van deze situatie in te schatten

totdat jouw ogen dat soort donkerblauw gaan bevatten

koninklijk – ondrinkbaar – nachtblind – waterputdiep – blauw

de zachte vormen van de onbegrepen arm om mijn schouders

leunt zoals veel te dikke vogels op een wasdraad

en ik voel me even vrij als de (geoccupeerde)(dixi)toiletten

na een Radioheadoptreden op Werchter

ik ben een kauwgombalmachine

met gebalde kleurvuisten en plofstiltes

om honger tegen te gaan

ik ben onder jouw armen,

anders arm,

anders dan gewoonlijk,

erbarmelijke economische gaten in portefeuilles voorbij

een kolk van draaiiongen

in een droste effect

ik zie mezelf onder, een arm, onder een arm, onder een arm

tot mijn gewrongen handen ongezwachteld gapend openen,

zoals vlindervormige vongole in een hete pan,

Jij hebt exact een tirade de tijd om de deur open te gooien

en dansend op mijn tenen te gaan staan

ik laat je niet gaan

ik laat je niet gaan

ik laat je niet gaan

vergeten / herinneren ik zal nooit vergeten hoe jij naar me keek

me uit de boom staarde

een raaf zonder vos

alla fontaine

ik zal de vingers aan mijn pols steeds herinneren

autobandgravures

cactusprikkels

onzeilbare schepen

en je hand, en je hand die bijna overstag ging

en mijn hoofd, en mijn hoofd dat in de weg zat

of nee, mijn hart

en dat is anders

nochtans pompt mijn denken ook het bloed tot in mijn tenen

aan de voeten die je soms probeerde meenemen in je jaszak

zodat ik niet te ver kon gaan

je gaat te ver, zei je dan

grenzen zou overschrijden, te voet of gewoon ter harte

je wikkelde jezelf boaconstrictorgewijs om mijn nek

niet vergeten

vergeet me nietje

”Myosotis” onder de familie van de ruwbladigen

klein bloempje – grote vraag

groeit echt overal – echt overal

niet te missen – brutalige ik en mijn blote voeten

die soms grensoverschrijdend vergeet-me-nietjes kopje onder wandelen

waarom ik toch zo makkelijk over jou,

of nee, jou over mij – laat wandelen

als dat geen liefde is… was

kopje onder, steeltje brak

even hangen tot de blaadjes de grond raken en wegsmelten

en mijn voeten

mijn voeten in de zakken van jouw jas