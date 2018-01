Een selectie uit de gedichten die werden aangeboden via meandermagazine.net/p

Vera Steenput (1961) Achter het raam Ze schommelt van donker

naar zwart. Tussen

de wolken vermoedt ze haar

mistige kinderen. De kamer klemt.

Gedachten houden haar

in de greep, ze vlucht

het rijk der stormen in. Buiten wenkt het vuur

peloton dat eindelijk

haar winter aan

flarden zal schieten.

Annemarie Van Harten (1963) Middenstandsdochter 1966 Misschien klopt het beeld niet zo exact

Die ochtend, na mijn amandel operatie

Mijn moeder was de laatste van de

moeders die ons kwamen halen

Ik zat op een bankje, in herinnering

van steen Met mijn tas gepakt

in het midden

Ik hield hem vast

alsof hij in die koude kale gang

een soort van moeder was Ik durfde niet meer op te staan

Was bang voor altijd kwijt te raken

In principe wil ik daarom nooit meer

ergens heen Totdat mijn moeder eindelijk kwam

Zei dat het zo druk was op de zaak

Niets aan de hand, dat was het vaak

Maar dat had niets met mij te maken

Robin Wim Hutse (1993) mon démon het is niet onder mijn adem dat ik je vinden zal maar

in mijn nachtcanvas van kruinen en wijn,

maanverlichte condenssporen als krijt je trekt een lijn in de lucht die de kust wordt van een land

waar je sigaretten zichzelf roken en tuinsproeiers

me zacht in je herinnering sissen het is het eb dat je tot onder mijn vel voert

en het graniet in mijn keel erodeert

steeds dieper in papier mijn alfa en omega,

zomervrouw die leeft in mijn voorhoofd en

langzaam naar oogst groeit

Jan De Bruyn (1959) sturm und drang Nee we gaan de kleren niet uit

snel nog even dit of dat ondernemen

geen cursus diepzeeduiken

overwegen rücksichtslos voorvaderen

opzoeken of de plaats waar je wieg heeft gestaan

niet als bezeten de jaren

terugtellen dan wel als een spoetnik op de wijze van een derwisj

eclipseren in de toekomst

geen katten in zakken

meer kopen dronken in het donker paleistrappen bestormen

als er een schot voor de boeg wordt gelost

onbekrompen gevoelens

als elastiekjes oprekken en achteraf glashard alles ontkennen

geen meewarigheid voorwenden

of gekke bekken

trekken