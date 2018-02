Theo Danes (1983) is dichter en vormgever. Met zijn oom en rijmdocent Ivo de Wijs schreef hij als toenmalig tienkamper de sportieve dichtbundels Atletische verzen en Olympische verzen. In 2016 volgde zijn solodebuut Personal Best. Hij schrijft en treedt op met light verse in de ambachtelijke traditie van Drs. P, vormvast en met een flinke dosis verfrissende humor.

Tegenvaller

Ik heb toch laatst zo’n rare film gezien

Een vrouw was in de keuken aan het boenen

Althans, een vrouw…ze leek pas zeventien

Vrij schaars gekleed – ze had het warm misschien –

Op van die hooggehakte, smalle schoenen

Dat was beslist onpraktisch, bovendien

Kwam uit het niets een man, zeer masculien

(Waarschijnlijk Afrikaans van origine)

En die begon de blonde vrouw te zoenen!

Maar dat verbaasde mij want ik zou zweren

Dat hij zojuist de dame had verteld

Dat ie de kraan of zo kwam repareren

En ook al spoot er water op hun kleren

En was dat lek dus zeker niet hersteld

Besloot hij daar geen tijd aan te spenderen

En moest die vrouw verdorie zelf proberen

Om zijn gereedschap veilig te hanteren

Had ze nu maar een loodgieter gebeld

Toen bleek er buiten nog een vrouw te staan

Die door het raam het stel stond te begluren

Ook zij had minimale kleding aan

En oogde met het schouwspel zeer begaan

Wellicht kwam deze dame van de buren

Die ook te kampen hadden met zo’n kraan

Maar ja, zolang daar niets aan werd gedaan

Leek ook dit voorval nergens op te slaan

Het had meer zin een vakman in te huren

Ik vroeg me af of iemand nog zou pogen

Het water af te sluiten uit fatsoen

Maar bij totaal gebrek aan spanningsbogen

Laat staan goed opgebouwde dialogen

Had ik de film reeds afgekeurd en toen

De kledingstukken door de lucht heen vlogen

Maar stellig niet om ze te laten drogen

Ontbrak het mij aan inlevingsvermogen

Ik ben iets anders voor mezelf gaan doen