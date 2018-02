Wouter van Heiningen (1963) vult zijn dagen met poëzie. Gedichten schrijven, over poëzie schrijven op zijn blog, organiseren van poëziepodia en poëzie-evenementen, kleinschalig uitgeven van poëzie, lezen van poëzie, beoordelen en recenseren van poëzie en zo nu en dan voordragen op plekken in Nederland en België.

Tijdens het eten van net niet helemaal gare bonen, krachtig kauwend. Als een deken van paardenhaar, verwarmend om mij heen, prikkend in mijn huid. Na het minnen, juist voor het in slaap vallen, verliefd op het moment.

Gedachten over poëzie

Wij wisten niet van wijken

Grasgroen de knieën geschramd

want knieën zijn als wielen, vanzelfsprekend

aan het werk. De gedachte alleen al aan

bewust zijn van de omgeving betekent

niets. Niets ging bewust, niet de landing

noch de afzet. Schokbetonnen landingsgestel,

pezen sterk, banden in orde, vering

geen. Wat we deden kende geen bevel-

structuur, vooropgezette gedachte, laat

staan consequenties. Welk woord

we niet wisten te onderscheiden was

geen woord, slechts ruis in het oor

van onbesuisd, doorzichtige rand langs

gewoon doen. We wisten van geen wijken,

mochten niets maar deden alles, van daarna

hadden we geen weet. We zouden wel kijken.