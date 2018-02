Martin Reints (Amsterdam, 1950) publiceerde de essaybundel Nacht- en dagwerk (1998) (J. Greshoffprijs) en de dichtbundels Waar ze komt daar is ze (1981), Lichaam en ziel (1992) (Herman Gorterprijs), Tussen de gebeurtenissen (2000), Ballade van de winstwaarschuwing (2005) en Lopende zaken (2010). In zijn meest recente bundel Wildcamera (2017) staan gedichten en beschouwingen.

Kimono

Het is nog licht, maar het is ook al donker

nu ik ophou met lezen

en het boek naast me neerleg

de wereld om me heen is een zwartfluwelen kimono

en ik kijk naar de binnenvoering:

een striptekening van een man in de avondwind

die op een fluit loopt te spelen

en laag aan de hemel een volle maan, lijkbleek,

met de schim van iemand die de man bespiedt

nu hou ik op met kijken

straks komen de vleermuizen op insecten jagen

en morgen gaat het stormen, regenen en onweren

een muis loopt naar het houthok

een duif is op weg naar een van de bomen.