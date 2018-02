Francis de Preter (Deurne-Antwerpen, 1932), woont in Heist-op-den-Berg (B), schrijver, dichter en vertaler. Werkt mee aan tijdschriften in Noord en Zuid, w.o. Schoonschip, Portulaan, Gierik/NVT etc. Hij publiceerde een tiental dichtbundels en behaalde verschillende literaire onderscheidingen. Een Franstalige bundel is in voorbereiding (lente 2018).

Barometer Het hemelbeeld

staat in de spiegel

van de barometer:

kijk hoe de naald

die in de luchtkolom prikt

de wolk doorboort,

zon doorlaat in het glas

en cijfert, kleinschalig,

wat heerst in de atmosfeer,

wat neerslaat in windzingen

buiten de hofmuren, binnen

het kader van licht

en donkere deuren.



Instrument, reflectie

van het heimwee

naar verloren dagen van schoonheid,

aanwezig in het gulden getal

aanwijsbaar met de magneet

aan de pijl, de staalblauwe

indringende pijnpijl.

Sneeuwdag Het sneeuwt! De radio speelt

een vroegbarok Adagio.

In de oven rijst het brood

zoals een sneeuwbal opbolt

die uit kinderhanden rolt.

Zoet is de geur van het deeg,

maar ijs smaakt als ijzer op de tong,

zout als de zee, wit als bloem,

het manna van de winter.



Ik lig -voel sneeuwkristallen in de rug-

met kille leden voor het venster.

Het tafereel wordt ingezoemd:

zwaarbeladen Breughelbomen,

vinken als raven, bevroren op het doek.

Ik zie hutten, wankele schaatsers

op de glijbaan naast de steiger.

Ik zie jaren uit hun kader springen

en de zon, doorzichtig roze,

duikt onder dikke dekens van sneeuw.