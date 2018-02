Antwerpse luchten In oktober valt een hangend tapijt van druppels.

Vliegtuigen stijgen, boomtoppen branden okergele gaten in flatgebouwen.

In sommige luchten klimt een sierlijk dak gekruld op tot een gevel. Nu en dan stijgt het tapijt. Dan laat ik mij willoos tillen

naar een hogere staat van stedelijkheid.

Boven de daken dicht de mist.

een huis in de zon hoge zon, warme terrassen, middag

dikkopmeeuwen langs de daklijn, middag

als schaduw die in een melkwitte lijn

over de gebouwen loopt, middag



als klokken die in een ballet over de daken rollen,

middag als een handvol knikkers

dat de herinnering aan lucht verzamelt



in de schoorsteenrand

op een loszittende pan

in het nestje dat een vogel maakt



hoge zon, en ik weet dat in de warmte

de dag nog niet verzacht wordt, middag

ligt als een sluier over een uitvergrote blokkendoos



middag bedekt elk terras, en de brug, die

door duizend bollende tenten wordt gestut,

blijft onzichtbaar in haar zwijgen



elders spoelt een kind met geknakte handen

langs de kustlijn aan, of gaan zeventig

luchtdicht verpakte mannen op in vlammen



elders rollen knikkers van een dak,

wordt elke kras liefdevol bedekt

of speelt een dikkopmeeuw



met het groter en kleiner worden van zijn schaduw