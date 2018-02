Een selectie uit de gedichten die werden aangeboden via meandermagazine.net/p

Stephan Zonder (1975) Cel Heden ben ik kamerdienaar

want ik dien deze kamer

door haar kamer-zijn te ervaren

doordat ik in haar zit op deze stoel



aan een werktafel welteverstaan

waarop een computer staat

waaraan een toetsenbord rust

waarop ik dan de woorden intik:



is deze kamer niet gelijk aan dat

wat mij van het overige scheidt?

een onbegrensde onvoorstelbaarheid

en bevindt zich tegelijkertijd

alles buiten haar

zich thans ook niet buiten mij?



dat te delen

vind ik zo intiem

dat ik in haar schrijf:



deze kamer is mij tot warm lichaam geworden

en ook: in die beslotenheid voel ik mij oneindig vrij .

Tonnie Meewis (1984) GRENZEN AAN EEN ZANDKORREL Hij die de speen zoog in de wachtkamer

van een groothandel voor melkpoeder

en loopvermogen veinsde

tot de horde van de wieg



hij ja moeder blies benauwenis

tot ruimte op, schiep onbeschreven land

aan de randen van zijn kussen

herkende zijn zin in de tocht en bij aankomst

zijn vrouw in vrolijk pluche



en jij daarin ik zag je

toen ik vastliep in veranderlijke afgesneden plooien

terug in de tocht over melkwitte golven

door waszachte zeewind, langs speenroze rotsen

de vorm van een haven, wat land en een vrouw

en de raadsels van mijn nauw begrensde wensen.

Melis van den Hoek (1947) fantasie door de kieren van mijn korf

glipt mijn glinsterende fantasie

in verfrommelde woorden

mijn eigen warrige wereld in



ik zie violen in mijn koffie

dode hazen teksten typen

klinkers dansen in de straat

hoeden hoofden afhakken



het leven gaat te vlug voor mij

het volgen valt mij zwaar, als

letters in hun handen wrijven

fazanten met dakpannen gooien



tandenborstels bruggen bouwen

theelepels op de preekstoel staan

lichtblauw naar lucht hapt

steigerplanken feesten vieren



ik hoor vrome vreemde klanken

hebzucht vechten met verdriet

machines moed verzamelen

jaloezie in juichende vrede vallen



weerloos waai ik uit de wolken

krampachtig kruip ik in mijn korf

voel mij voortaan veilig, mijn geest

verruimd door het gespleten licht