Bart Plouvier werd geboren in Mortsel in 1951. Was lang actief als muzikant en studeerde een tijdje aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Debuteerde in 1987 met een novelle, De Maquette. Schreef in de volgende jaren romans, reisimpressies, kinderboeken, poëzie en toneel. Won verschillende prijzen. De laatste jaren schrijft hij nog enkel poëzie. In september 2017 verscheen zijn laatste bundel De dagen zijn beschadigd.

Oostende 1969. Aan de kazige haak van ‘t laatste kwartier

schommelt en tolt stampvoet en slingerrolt

Oostende opgehangen aan de maan

de stad danst op het ritme van de baren

van ‘t koppig getij en de westenwind

‘t station kauwt op zijn lang vergleden dagen

van wespentailles en hoge hoeden

van luxe en d’ Ostend-Wien express

een visser die vertrekt in de sluis een jacht

staand want fluit en kleppert een wimpelbanier

duwt lage noten naar de vloedlijn zacht

van ‘t Klein Strand waar de bonte plevieren

met zeemeerminnen dribbelen walsen zwieren

de vuurtoren vervloekt de maneschijn

gooit zijn sein tot over de achterlijn

de sterren ontsteken hek- en toplichten

ik loop het staketsel op de stad verdwijnt

verwordt tot een lelijk flikkerend decor

een hoge klif van televisieschermen

tegen het matglas van wat verre nevel

tegen de schemerzee flappert wit een zeil

oploevend tegen ruim zeven beaufort



ik loop langs het op een hond na lege strand

tot waar ooit de twintigste eeuw begon

en graaf handmatig mijn afdruk in ‘t zand

de zee en haar bewoners zingen saam

onder de maan Oostendes polyfonie

ik luister en neurie mee de melodie



ik ben haar achterna gereisd ze woont

liefdeslang al aan de zoom van deze stad

ik hoop misschien wel laat ze mij bericht

wie weet wie weet komt ze nog langs

geen oog niet één doe ik vannacht nog dicht.