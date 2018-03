Een selectie uit de gedichten die werden aangeboden via meandermagazine.net/p

Richard L. Nobbe (1993) Daily Vlog #327 Ik voel me een straaljager met longproblemen

en een dwingvriendin



die mij in mijn zij stompt terwijl ik slaap.



‘s Ochtends zit ze voor de spiegel met een camera,

filmt hoe ze haar gezicht inkleurt



ik neem jullie mee, kom we gaan boodschappen doen

kijk nu kan ik wel ademen en

kijk aardappelen extra kruimig in de aanbieding,

kijk ik duw chocolade in mijn mond,

kijk mijn fiets heeft drie wielen.



’s Middags maken we het uit,

worden nieuws.

Kinderen huilen.



’s Avonds kust ze me en

zet het masker op mijn gezicht



ik ben een straaljager met longproblemen

en een dwingvriendin.

Peter de Volder (1958) Tellen Het is een kwestie van optellen en aftrekken leerden we op school

door eindeloos cijferrijtjes op te dreunen.



We deden ’s zomers aan bloemblaadjesplukken, prille liefde,

en tante maar schreeuwen ‘geluk bestaat niet!’

van man nummer zoveel af.



Ik denk aan Z., die in het dorp alweer zijn dood aankondigde,

zijn taaie huid toch te lief had en waarschijnlijk daarom

telkens naar de wijnfles greep.



Het allerbeste geheugensteuntje is een knoop in je zakdoek:

niet vergeten dat de pan zo van het vuur moet.



Toen opa met de scooter de rivier in reed waren er redders,

maar de tweede keer in de rietkraag enkel zwanen.



Als je echt oud bent tel je in de tuin Vergeet-mij-nietjes

ben je al meteen de tel kwijt, zeg je verbaasd:



‘ik neem zo de fiets naar school zuster’.

Vera Steenput (1961) Fatwa voor een fietsendief Alle onderdelen van mijn gestolen

mobiliteit zullen aantreden

als een leger van spaken dat zich

onbarmhartig door je leden boort



en het schijnbaar onscheidbare

paar van man en fiets knalt

zonder remmen tegen de muur.

Ik hoor een nek die kraakt.



Eén voor één worstelen je geliefden

met braakneigingen. Ze scheuren

zich voorgoed van je af.

Probeer om te keren.