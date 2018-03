Een selectie uit de gedichten die werden aangeboden via meandermagazine.net/p

Elle Brenninkmeijer-Werners (1943) Wachtende vrouw even staat alles stil

ook de kassière vergeet een moment

de producten op de band



‘so many faces, so many spaces’

het neuriën houdt aan

een hand veegt boze dromen weg



de zon legt een sluier

over de ansichtkaarten

bindend blauw: golven, strand



doorschijnend in een kast met ijs



om op een verdere oever

te belanden – rooskleurig, fijnmazig

‘miraculous gardener’ alsof het zo bedoeld is



tezamen ingescheept

Henrica Baeken (1955) Zelfbeschikking Op de deurmat ligt geen sneeuw

De laatste dialoog dampt op de koude ruit

Dwars door ‘’ik ga dood’’ kijk je op witte rozen uit.

De lege vaas ruikt vies naar oude eeuw.



Tekort is een still van stapels vaat.

De lepel, roerloos in alle stadia van vla

verzuimt naast de zetel

alleen de verwarming vertikt het op te geven

in alles wat geen maat meer slaat

hangt ook stil de klokkenklepel.



De lapjeskat daalt met stramme pootjes van de trap

in haar kopjes geven wringt nalatenschap.



Witte sokken steken uit de kelderkast

tot op de draad versleten.

Tenlastelegging, beschuldiging van medeweten:

Zelfs scherven kunnen sterven.

Jan De Bruyn (1959) bokeh Je heb een wens maar het hout trekt

een mistbank fluistert namen het dak lekt

en uit alle macht tracht je

bamboefluiten zuiver te stemmen



lichtjaren ben je verwijderd van de plek

waar slingerende rivieren een bocht nemen



en verdwijnen in de aarde

herten en feeën talmen aan de overzijde

het is alsof er in het riet al eeuwen gezucht wordt

en neuzen worden opgericht



er is ook niets op tegen om een foto te nemen

van aalscholvervissers die zelfs terugwuiven

als je lang genoeg kijkt zie je de vogels

met hun hemelse buiken klapwieken



in het glinsterende licht

Christiaan de Werd (1947) Bezoek aan de Ofiar Faszyzmu Niet de vreselijke poort niet het spoor niet

de resten van barakken niet de pratende toeristen



Hoewel we boffen met het weer is daar toch de kale vlakte

al doet dit alles mij toch denken aan bekende foto’s

waarom staat er maar één trein?



Niet oneindig lange rechte rijen niet de torens niet

de borden met verhalen niet de filmende toeristen



(Bij de ingang kunnen we zitten – ga gerust je gang alles

van die hele grote vlakte is van hieraf goed te zien

neem de tijd wij blijven wachten)



Niet de eindeloze wegen niet het einde van de rails niet

de vrouwen links – de mannen rechts niet de zwijgende toeristen



Achterin het monument – dat is toch nog best ver lopen

kijken wie er op de oude kransen wordt vermeld

hier blijft men eerbiedig staan hoewel er ook een hond wordt uitgelaten



Niet ruïnes van beton niet de afrit naar het gas niet

de elf keer honderdduizend doden niet de tranen van toeristen



Achteraf en op het einde ligt het ware water van de hel

dat de zwarte as van velen afdekt en

weerspiegelt onze lucht en ons gezicht