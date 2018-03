Ik dacht dat ik glazen muiltjes droeg. Ik weet zeker dat ik glazen schoentjes had! Een prins die mij kwam redden uit dit dal, weg van mijn moeder die mij zelfs geen zevenmijlslaarzen gunt, galoppeerde mij tegemoet op het paard dat ik tegen wilde houden. Maar het rende me voorbij. Ik riep nog: papa, ik sta hier! Maar hij had in de verte een stiefmoeder gezien met grote borsten.

Elke morgen stond ze voor het raam te wuiven. Ik zwaaide terug, maar wist niet wie ze was. Buiten ging het leven door, maar ‘t hare ging niet verder dan het glas. Als ik terug van school kwam keek ik even; het vierde raam, begane grond: een witte muur met stille plooien, alsof de vrouw niet echt bestond. En toen kwam ik haar buiten tegen, haar gang voorzichtig als op glas. Ik groette haar; ze liep op scherven. Ze wist ineens niet wie ik was.

Brood

Beloof me dat ik me nooit opzij laat schuiven,

al is het maar dat ik mijn mond opendoe

tegen iemand die voordringt bij de bakker.



Maar mannen en vrouwen hebben altijd haast,

willen graag even voor, kinderen hebben zogenaamd

tijd genoeg (Beloof dan dat als ik mij beurt



heb opgeëist, ik niet vergeten ben wat voor

brood ik moet.) Dat ik niets durf te zeggen is

mijn schuld. Hardop schaam ik me nu eenmaal;



als iedereen naar me kijkt zwijg ik vanzelf.

Beloof dat ik me er doorheen elleboog,

zoals kinderen moeten langs al dat beterweet.

