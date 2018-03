Monica Boschman (1965) is tekstschrijver, schrijfdocent en dichter. Van 2012 tot 2014 was zij de eerste regiodichter van de Noordelijke Maasvallei. Monica kreeg diverse eervolle vermeldingen bij poëziewedstrijden in Nederland en België. In 2017 won zij de Plantage Poëzie Prijs. Op (1965) is tekstschrijver, schrijfdocent en dichter. Van 2012 tot 2014 was zij de eerste regiodichter van de Noordelijke Maasvallei. Monica kreeg diverse eervolle vermeldingen bij poëziewedstrijden in Nederland en België. In 2017 won zij de Plantage Poëzie Prijs. Op www.52gedichten.nl combineert ze haar gedichten met beeldend werk van Handan Arik. In Cuijk organiseert en presenteert ze het Poëtisch Ontbijt van Wereldtuin Verdeliet.

Afgewend Onder het dekbed met de kraanvogels

leerden we vliegen, de nek volledig uitgestrekt

steeds hoger. We voegden naar elkaars vorm

en vroegen niets, gaven ruggengraat. Op zwijgend satijn barst jouw lijf

alleen je taille vindt nog ademruimte

een uitsparing onder het laken. We zoeken

raakvlakken voorbij het broedseizoen. Het is niet klaar: ik kan je nog laten lopen

in woorden, me optrekken aan jouw taal.

Ik strijk mijn veren in de holte van jouw rug

tussen de schouders waar ik vleugels waande.

Van deze of gene



Je ziet het aan de rugzak die danst

of met banden in schouders snijdt.

Hoe belast je bent, het staat geschreven



in de genen:

erfrecht, erfpacht, erfzonde.



Vallen, ik ken nog steeds de formule

van Newton uit mijn hoofd en las

van een appel en een boom.



Neerwaarts en opwaarts, herwaarts

en derwaarts klemt het soms

tussen voorgangers en naoogst.



Gezegend het zijvak en de regenhoes.

Uitgedokterd om gebutst vermogen

te beschermen, tegen de keer.