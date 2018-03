Carmien Michels (1990) danst tussen pen en podium, tussen urban en klassiek. Ze studeerde Woordkunst aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Ze organiseert, presenteert, performt, jureert en doceert ze en werkt ze samen met artiesten van alle slag. Ze schreef de romans We zijn water (2013) en Vraag het aan de bliksem (2015). In 2016 won ze het Nederlands en Europees Kampioenschap Poetry Slam en haalde ze brons op het Wereldkampioenschap in Parijs. In november 2017 verscheen haar poëziedebuut We komen van ver bij Uitgeverij Polis.

Pennenvriend Dag liftkooibewoner in het station

die ik nooit aanspreek omdat ik bang ben

voor je gedachten als ik je geld geef

je lijkt op mijn pennenvriend van toen ik veertien was

die ik een foto van mijn tepel stuurde in ruil

voor een Kiplingaapje en een zak ribbelchips die ik niet kreeg

mijn tepel kon ik niet terugnemen

en zo blijf je een stille vriend

aan wie ik brieven schrijf

in de landschappen die ik voorbijrijd



De bierdrinkers met lege blikjes

in de stiltecoupé vloekend op vertraging

weten beter dan ik

wat ze wensen

als ze in de wolken een olielamp zien

een slok bier binnen handbereik

Metropool Roosters in de stoepen vermoeden een ondergrondse stad

boven de straatspiegel dansen rookpluimen

en mensen met plooifietsen



Voor elk exemplaar belooft de aarde een ondermens

die op de metro stapt zich tegen anderen perst



Gebroken harten hervinden intimiteit

in andermans plooien

bagage te vergeten bij bestemming bereikt



Boven drommen toeristen om een verkleumde zwerver

hedendaagse mummie zonder museum



Voor iedere metro die boven water komt

duikt elders een tram de diepte in

meldingen van dreiging wekken een koor van zuchten



’s Nachts komt iedereen samen op pleinen en daken

de stad kreunt met open ogen

zomer opzuigen uit je tegenpool

om je eigen winter te vergeten

Mijn moeder mijn dochter Die droom waarin ik zwanger was

van mijn moeder

haar er niet over durfde te bellen



Of toen mijn vader zei

ik wil een meisje zijn



Eindelijk zie ik en

wreef over mijn buik

om te verifiëren

of mijn moeder het had gehoord



Ze schopte heviger dan ooit

net zolang tot mijn vader

kromp en kramp

in zijn glimlach kreeg

Deze drie gedichten komen uit We komen van ver, uitgeverij Polis, 2018.