Regennacht Regen begint aan het einde

van dit vers, aan de rand van

de regen begint de nacht.



De regen prevelt dat je nu

kan gaan slapen.



Naast mijn bed het vleugelgeruis

van een krant, een andere engel

is hier niet.



Ik zal vroeg opstaan, de komende

dag omkopen om goed voor ons te

zijn, dat jouw ogen weer warm als

het bed, alsof de tijd erin gelegen

heeft.



Maar vannacht is de wind een

dolende hond zonder baas die

blind zijn snuffelpad, die weigert

zich neer te vlijen aan je voet.

Stoelen op het terras Laat mij dan de man zijn die stoelen

openvouwt, uitstrooit over het terras,

één stoel voor elk ding dat hij niet

zegt, voor elke niet-aanraking.



En dan daarheen kunnen gaan, jij, ik,

elk afzonderlijk daar plaats nemen,

even maar, misschien.



En binnensmonds de reeds geplaatste

stoelen tellen, zo het niet-gebeurde

zichtbaar maken, en bezoekbaar, en

droombaar.



Laat mij.

Uitvergroot



Ik heb in jouw foto je oog geselecteerd en ik heb erop ingezoomd en ingezoomd tot het tot over de rand van het beeldscherm krulde, tot aan de uiterste resolutie ben ik gegaan (en die is zo hoog dat ik weer kan geloven dat jij het bent, wel degelijk). Ik vergrootte je linkeroog in de hoop zo, met de laatste klik aan de andere kant te geraken, de ziel van je oog te ontwaren of toch op zijn minst mezelf.

Bij de achtste uitvergroting zag ik mezelf in vage contouren en bij de zestiende de omtrek van mijn camera, alleen herkenbaar voor mezelf, wellicht. En daarna niets meer dan grijze staafjes, netjes geordend als tegels in een vloer, stenen in een muur die ik nu liefkozend betast, dag en nacht, om zo de voegen ervan te doen springen, met dit gedicht.

Uit de bundel Lust, Last, Liefde, uitgeverij P , 2017