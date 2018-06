Gedichten Rinske Kegel

Vis

In geen andere ogen dan

de jouwe is het licht

zoals het in de vroege avond

door gesloten luxaflex heen piept

Sijpelend, dansend stof

bijna verdwenen

in het vreemdgaan

in het zuchten over andermans dromen

in de naïeve wens voor eeuwig te willen leven

Zoals een pit in de groenbak

de bijvangst in een visnet

nergens zo tergend hoopvol

zo naar adem happend

Crackers

Had ik beter voor ander landen moeten zorgen

met name de gebombardeerde en uitgedroogde

had ik water moeten druppelen op gebarsten lippen

landen zijn net mensen

Ik deed een pak crackers in de zak van Het Leger Des Heils,

ik begreep niet wat ze aan kleding zouden hebben

als ze honger hadden

Ik was een rijk land

ik deelde koekjes uit aan de poppen

iedere pop kreeg evenveel

behalve mijn lievelingspop Rosa

maar ze pasten allemaal in mijn armen

Ochtenddauw

Zwart zieltje, kolenfabriekje,

mijnschachtje, riooltje,

vertel wat er is gebeurd.

Wanneer is de kleur vervaagd,

het licht verdrongen.

Was het toen je een kind verwekte

op een natuurkampeerterrein ?

Of veel eerder al, toen je zelf verwekt werd,

je maar een halve wens was,

nog meer iets dat gewoon ontstond

als de ochtenddauw op een blad.

Schitterend als een parel

wachtend op de vernietigende

warmte van de dag.

Alles is goed, mama

Ik zag een schip met jou er in, het was een heel groot schip.

Jij was een puntje op dat schip, een enorm schip, de zee nog groter.

Je bestuurde het schip maar dat wist je nog niet.

Je wist wel waarheen maar je zag het nog niet.

Wat leek je klein op die zee, op dat schip. Ik zag de hele zee

met alles erin, de haaien, de kliffen, de ijsbergen,

de stormen die zouden komen, de lekkages, de stroomuitval.

Jij op dat schip zonder zwemvest, zonder iets, helemaal bloot

en koud op dat schip en dat hele schip verroest, het was eigenlijk een vlot,

meer een balk, een plank waar de rot in zat, waar je je

aan vastklampte met je laatste krachten en je zou vast verdrinken.

Ik dacht: wie laat er nou haar eigen kind ten onder gaan, verzuipen

in je eigen hoofd, wie laat haar een metafoor zijn van angst.

Jij bleef gewoon varen, je bleef drijven, je zag de wolken

weerspiegeld in het water, vliegende vissen en eilanden

met groene bossen. Je ging ergens heen en je zou

ergens aanleggen en iemand zou zijn hand uitsteken

om je van boord te helpen, er zou een bed zijn en brood en thee.

Vreemd eten dat naar meer smaakte, nieuwe gewoontes.

Er zouden mensen zijn om verliefd op te worden

en mensen om je aan te ergeren. Iemand die van je

zou winnen met schaken. Je zou een ansichtkaart

sturen met: alles is goed, mama,

ik heb verloren met schaken,

maar ik ben verliefd.