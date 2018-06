Nelleke Lamme-den Boer (1955) is schrijfdocent en ongebundelde dichter. Ze geeft vanuit haar bedrijf Tekstkwartier in Amsterdam cursussen en workshops creatief schrijven. Ze slentert graag in noord Friesland langs de zeedijken.





foto: Anja Robertus

wantij

wantij warrelt over

je naakt

in slik gedrenkt karkas

het geeft niet

dat je vroeger veren droeg

de wind ronselt een dekbed

van losgeslagen zeekraal

men overwintert hier

zo diep

de weerbarstige muur

je moet eerst het cement

tussen de stenen uitlikken

je kapotte handen vuil maken

de kieren toefluisteren

de vrijheid in- en uitademen

tot het gat groot genoeg is

dan

geef je het kind door

aan wildvreemde armen

welwillende

het goud welgevallige

(zonder titel)

de dwarrelvogel danst

’s morgens vroeg

mijn vleugels lam

boort borstdiep onheil aan

tot weesrijm

mij een stem geeft

ik tussen de weeuwkroppen

durf uitkruipen

houvast vind

bij de roomzachte schutting

schuildier zonder poten