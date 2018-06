Paul Vincent gaf in 2010 de bundel ‘In tegenstrijd’ uit met verzen over het door sloop bedreigde polderdorp Doel. In 2014 verscheen de bundel ‘Trommelvuur’, een verzameling gedichten over de Eerste Wereldoorlog.

Ondertussen behaalde hij meerdere poëzieprijzen. Dit jaar de tweede prijs in de Poëziewedstrijd van de Stad Oostende, de eerste prijs in de Hilarion Thans Poëziewedstrijd van de gemeente Lanaken en de tweede plaats in de Gedichtenwedstrijd van de Stad Ronse.

foto: Bart Wynant

velo-droom

water zal ik naar je brengen

bloemen plukken uit de

voor ons verboden voortuin

in het zandpad bij de vaart

met mijn hiel de streep

van aankomst trekken

ik wil je sproeten

vrij van modder vegen

de zegepalm aandragen

en trouwen met een tricolore

kampioen die mij voeren kan

achterop zijn fiets

naar de kermis in het dorp

de tranen van laurentius

een kater die ons nog kende

van bedorven spek op de stoep

streek toch langs ons heen

zwijgend keken we naar een hemel

die maar niet wou openbreken

voor de regen van vallende sterren

ons in het laatste journaal beloofd

de wensen sinds lang bedacht

verdwenen bij het aantreden

van de nieuwe dag

zo dan moet geluk zijn

een zwellend orkest van vogels

dauw op het ongemaaide gras en wij

daar tussenin zonder een woord

van spijt om wat niet was

(‘de tranen van laurentius’: meteorenzwerm in augustus)