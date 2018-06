Rogier de Jong (1952) weet niet precies hoe hij zijn werk zou moeten classificeren. “Ik voel mij in elk geval niet thuis in de academische c.q. hermetische stroming”.

Hij publiceerde in Tirade (1972) en Ballustrada (2018) en heeft twee poëziebundels in voorbereiding, waaruit hier voorbeelden.



foto: Ria Van den Abeele

Bruidssluier

Eigenlijk hebben we het

stadium van de hooizolder

nooit helemaal achter ons gelaten.

Alles beter dan een

doorsneerelatie, die gevangenis

van het patriarchaat.

Je voerde een zachte guerrilla

tegen de gevestigde orde – samen

belichaamden wij een kruistocht tegen

de machohorden – alhoewel het

enige lichaam dat mij bekoorde het

jouwe was en ik de geest van je

feminisme hooguit zag als een spannende

bruidssluier die ik in bed (of daarbuiten)

van je naaktheid mocht trekken.

uit: Memento (bundel in voorbereiding)

Het vlakke land

Soms overvalt het mij dat bijna

nergens in Nederland gesteente

boven de grond uitkomt.

Dat de kloven en dalen diep

onder onze voeten bedolven

zijn door een dikke laag grond.

De vlakte waarop wij

leven staat getekend

op ons gezicht.

Effen bezien wij de wolven

aan onze kust. En de golven,

in het Hollandse licht.

Calvijn is niet onze

aartsvader. Wij zijn

geboren uit sediment.

Klei is de god die onze

voetsporen vult en onze

voetstappen dempt.

uit: Neem de dingen (bundel in voorbereiding)